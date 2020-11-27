Son dakika: Malatya'da kaçakçılık operasyonu - Son Dakika

Malatya'da düzenlenen operasyonlarda, gümrük kaçağı nargile kömürü, akaryakıt ile saat ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden gümrük kaçağı nargile kömürü ve tütünü getirerek, piyasaya sürdüğü belirlenen şüpheli Y.S'nin iş yerinde arama yaptı.

Aramada 55 kilogram nargile kömürü ile 3 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli Y.S, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecek.

Yol kontrol noktasında KOM ekipleri durdurdukları bir çekicinin yakıt deposunda marker ölçümlerinde 590 litre kaçak akaryakıt olduğunu belirledi.

Kaçak akaryakıt muhafaza altına alındı, çekici sürücüsü ifadesi alınarak serbest bırakıldı.

Yol kontrol noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada ise 150 değişik marka ve modellerde gümrük kaçağı saat ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecek.