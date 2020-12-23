Son dakika... Malatya'da kaldığı yurttan izinsiz ayrılan 7 çocuk, bulundu - Son Dakika

Son dakika... Malatya'da kaldığı yurttan izinsiz ayrılan 7 çocuk, bulundu
23.12.2020 02:13
Son dakika haberler... AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, akşam saatlerinde Malatya'da kaldığı yurttan izinsiz ayrılan 7 çocuğun bulunduğunu açıkladı.
AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, akşam saatlerinde Malatya'da kaldığı yurttan izinsiz ayrılan 7 çocuğun bulunduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bugün akşam saatlerinde Malatya'da 7 çocuğumuz kuruluşumuzdan izinsiz ayrılmıştır. Olayın ilk anından itibaren İl Müdürlüğü ekiplerimiz Emniyet birimleriyle koordineli şekilde konuya takip etmiştir. An itibariyle 7 çocuğumuzun tamamına ulaşılmış ve sağlık durumları iyidir" ifadelerine yer verildi.
Son Dakika Bakan Koca, koronavirüs salgınında 4 ilin son durumunu paylaştı! Hatay'da vaka oranındaki düşüş dikkat çekti Malatya'da devlet yurdunda kalan 7 kız çocuğu kayboldu '2020'nin Uluslararası En İyi 15 Dizisi' açıklandı! Listede bir Türk yapımı da var Kanada'da 57 bin yıllık dişi kurt yavrusu fosili bulundu Ebola virüsünü keşfeden Profesör Muyembe Tamfum: Koronadan daha ölümcül virüsler geliyor Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı! 11 ilde sarı alarm verildi Kılıçdaroğlu'nun "Asıl vergiyi uyuşturucu kaçakçısından alacaksın" sözlerine Soylu'dan tepki: Allah'ım ya Rabbim! Aklıma mukayyet ol 15 yaşındaki kız, kendi doğum günü partisinde 10 erkek tarafından cinsel istismara uğradı