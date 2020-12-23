Son dakika... Malatya'da kaldığı yurttan izinsiz ayrılan 7 çocuk, bulundu - Son Dakika

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, akşam saatlerinde Malatya'da kaldığı yurttan izinsiz ayrılan 7 çocuğun bulunduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bugün akşam saatlerinde Malatya'da 7 çocuğumuz kuruluşumuzdan izinsiz ayrılmıştır. Olayın ilk anından itibaren İl Müdürlüğü ekiplerimiz Emniyet birimleriyle koordineli şekilde konuya takip etmiştir. An itibariyle 7 çocuğumuzun tamamına ulaşılmış ve sağlık durumları iyidir" ifadelerine yer verildi.