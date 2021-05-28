Son dakika: Malatya'da kayıp olarak aranan gencin ölü bulunmasıyla ilgili iki kişi tutuklandı - Son Dakika

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde su kuyusunda ceset bulunmasıyla ilgili iki zanlı tutuklandı.
Kayıp olarak aranan Y.A'nın (26) cesedinin Hekimhan ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde bir bahçedeki su kuyusunda 25 Mayıs'ta bulunmasının ardından Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Polis ekiplerince yapılan çalışma sonucunda iki şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler D.F. ile M.F, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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