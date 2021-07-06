Son dakika gündem: Malatya'da kaynak atölyesinde patlama: 4 yaralı - Son Dakika

Malatya'daki bir kaynak atölyesinde yaşanan patlamada 4 işçi yaralandı.

Öz Malatyalılar Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir şase ve kaynak atölyesinde tamire getirilen kamyonda işçiler çalışırken, henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın etkisiyle çıkan yangın, bölgeye çağrılan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yaralanan Muharrem Güler, Serkan Beyaz, Mustafa Polat ve Muşteba Güler, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.

Patlama sırasında işletmedeki 2 kamyonda hasar oluştu.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.