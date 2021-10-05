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Son Dakika! Malatya'da kaza: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Son Dakika! Malatya'da kaza: 1 ölü, 1 yaralı

05.10.2021 10:47
Son Dakika! Malatya'da kaza: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Son Dakika! Malatya'da sulama kanalına devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaşamını yitirdi. Araçta bulunan sürücünün annesi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Akçadağ ilçesine bağlı Doğu Mahallesi'nde meydana gelen olayda edilen bilgilere göre, Muhacir Ovası mevkiinde seyir halinde olan İbrahim Akça (19) idaresindeki hafif ticari araç sürücünün kontrolünden çıkarak sulama kanalına devrildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, annesi B.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Malatya'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

İNCELEME BAŞLATILDI

Aracın altında kalan sürücü İbrahim Akça'nın cenazesi traktör yardımıyla itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak Malatya Adli Tıp Kurumuna, yaralı anne ise hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika! Malatya'da kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Muhacir, Akçadağ, Tragger, Malatya, Hassas İçerik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika! Malatya'da kaza: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika! Malatya'da kaza: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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