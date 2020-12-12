Son dakika... Malatya'da, Kovid-19 denetimi - Son Dakika

Son dakika... Malatya'da, Kovid-19 denetimi

12.12.2020 11:11
Son dakika... Malatya'da, Kovid-19 denetimi, System.String[]

Son dakika haberi: Malatya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında marketlerde denetim yaptı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında marketlerde denetim yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, zabıta ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında vatandaşların sağlıklı gıda ürünlerine ulaşmalarını sağlamak amacıyla denetimlerini sürdürdü.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Kovid-19 salgın sürecinde vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılan marketlerde hijyen, sosyal mesafe, maske ve etiket kurallarına uyulup uyulmadığı denetlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zabıta Amiri Ahmet Turan Baydoğan, "Rutin kontrollerimiz dahilinde şehrimizde faaliyet gösteren marketlerde maske, sosyal mesafe, hijyen denetimi ile fiyat etiketi karşılaştırması yapıyoruz. Denetimlerimizde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadık. Esnafımız kurallara riayet etmektedir, bundan dolayı da esnafımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi, Malatya, Zabıta, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Malatya'da, Kovid-19 denetimi - Son Dakika


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