Son dakika! Malatya'da Kovid-19 tedbirleri denetlendi - Son Dakika

Semt pazarlarında da denetim yapan ekipler, esnaf ve vatandaşlardan sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralına riayet etmelerini istedi.

Malatya 'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yaptı.

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