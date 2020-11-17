Son dakika! Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 63 kişiye ceza uygulandı - Son Dakika

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 63 kişiye para cezası yazıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, koronavirüs ile mücadele kapsamında il genelinde son 24 saatte yapılan çalışmalarda, 139 market, 46 kuaför ve berber, 3 piknik alanı, 3 pazaryeri, 1 AVM, 131 toplu taşıma aracı, 63 kahvehane, 38 lokanta, 13 spor merkezi, 2 düğün salonu, 2 hamam ve sauna, 1 kasap pazarı, 64 ticari taksi, 362 iş yeri, 8 konaklama tesisi, MAŞTİ ve tren garı, 22 cami ve açık alanda denetim yapıldı.

15 kişiye maske takmamaktan, 33 kişiye ise sosyal mesafe kuralına uymamaktan ceza uygulayan ekipler, 14 kişiye dea toplu alanda sigara içmekten ceza yazdı.

???????Pandemi ekipleri, Kovid-19 temaslısı olduğu halde karantina kuralına uymadığı tespit edilen 1 kişiyi para cezası vererek ikametine yönlendirdi.

15 iş yerine de kural ihlalinden cezai işlem yapıldı.