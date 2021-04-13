Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 21 kişiye para cezası kesildi, izolasyon kurallarını ihlal eden 2 kişi yurda yerleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde son 24 saatte Kovid-19 tedbirlerine yönelik yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 21 kişiye toplam 18 bin 900 lira ceza uygulandı.
Polis ekipleri, 470 iş yeri ile toplu taşıma aracını denetlerken 14 araca işlem yapıldı.
İzolasyon kurallarını ihlal eden 2 kişi yurda yerleştirilirken 1 kişi ise evine gönderildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika: Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 21 kişiye 18 bin 900 lira para cezası kesildi - Son Dakika