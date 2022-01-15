Malatya'da düzenlenen kumar operasyonunda 5 kişi hakkında yasal işlem yapıldığı bildirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kumar oynatıldığı tespit edilen Saray Mahallesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenlendi.
Kumar oynayan 4 kişi ile işletme sahibi hakkında işlem yapıldı.
Masada bulunan ve kumarda kullanıldığı düşünülen 675 lira muhafaza altına alındı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika! Malatya'da kumar operasyonunda 5 kişi hakkında işlem yapıldı - Son Dakika