Son dakika: Malatya'da kumar oynatıldığı için mühürlenen iş yerine yapılan baskında 18 kişi yakalandı - Son Dakika

Malatya'da daha önce kumar oynatıldığı için polis ekiplerince mühürlenen iş yerine yapılan baskında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynayan 18 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Saray Mahallesi'nde bir süre önce kumar oynatıldığı için mühürlenen iş yeri hakkındaki ihbarı değerlendiren ekipler, yeniden baskın düzenledi.

Mührün bozulduğu tespit edilen iş yerinde 18 kişi kumar oynarken yakalandı. Söz konusu kişilere Kovid-19 tedbirlerini ihlal etmekten para cezası uygulandı.

3 bin 420 pul ile 215 oyun kartının ele geçirildiği işletmenin sahibi V.İ. hakkında ise mührü bozmak, Kovid-19 tedbirlerini ihlal etmek, kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçlarından işlem yapıldı.