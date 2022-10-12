Alınan bilgiye göre, Battalgazi ilçesine bağlı Aslanbey Mahallesi'nde bir evde henüz öğrenilemeyen bir nedenle mutfak tüpü patladı.

Kaynak: AA

İtfaiye, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Malatya'da mutfak tüpünün patlaması sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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