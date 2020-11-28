Son Dakika | Malatya'da PKK/KCK operasyonuna 1 tutuklama
28.11.2020 14:05
Son dakika haberi: MALATYA'da, polis tarafından terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
MALATYA'da, polis tarafından terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütü ile irtibatı bulunduğu saptanan şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda 2 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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