Son dakika... Malatya'da polis, emekli öğretmenin çektiği krediyi dolandırıcılara kaptırmasını önledi - Son Dakika

Malatya'da polis ekipleri, emekli öğretmenin çektiği krediyi kendisini telefonla arayan dolandırıcılara kaptırmasına engel oldu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 67 yaşındaki emekli öğretmeni arayan ve kendisini polis olarak tanıtan şahısların "Adının kuyumcu soygununa karıştığı, operasyon yapılacağı" gibi söylemlerle korku ve panik havası oluşturarak bu kişiyi bankaya yönlendirdiği ve 19 bin lira kredi çektirerek parayı kendilerine yatırmalarını istediğini öğrendi.

Emekli öğretmenin kullandığı telefon hattını kapattıran ve şüphelilerle irtibatı kestiren polis, kent merkezinde emekli öğretmenin gidebileceği yerleri tarayarak öğretmene ulaştı ve mağduriyetin oluşmasını engelledi.

Polis ekipleri olaya ilişkin soruşturma başlattı.