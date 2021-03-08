Son dakika: Malatya'da sahte para operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Son dakika: Malatya'da sahte para operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
08.03.2021 12:29
Son dakika haberleri... Malatya'da piyasaya sahte para sürdüğü tespit edilen 3 şüpheli gözaltını aldı.
Malatya'da piyasaya sahte para sürdüğü tespit edilen 3 şüpheli gözaltını aldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmada Yeşilyurt ilçesinde piyasaya sahte para süren 3 şüpheli belirlendi.
Şüphelileri yakalamak için operasyon düzenleyen ekipler, zanlıların evlerinde yaptıkları aramada 6 bin 900 lira değerinde 69 sahte 100 lira ele geçirdi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından adliye sevk edilecek.
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