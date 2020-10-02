Son dakika! Malatya'da 'Şeker Hoca' üzüntüsü - Son Dakika

MALATYA'nın tanınmış kişilerinden, Şeker Camisi'nin eski imamı, 'Şeker Hoca' lakaplı Celal Tilgen'in (67) koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirmesi, kentte üzüntüye yol açtı. Şakalar yaparak, camiye çektiği kişileri vaazla organ bağışına yöneltmesiyle tanınan Tilgen'in ölümünün ardından sevenleri, mezarına giderek, dua etti.

Şeker Fabrikası içinde bulunan Şeker Camisi'nde imamlık yaparken, şakalarıyla ilgi çeken Celal Tilgen, emekli olmadan önce vaazını "Malatyaspor Galatasaray'ı yensin, amin" diyerek bitirmişti. Camide galoş zorunluluğu getirmesiyle de dikkat çeken Tilgen, internet üzerinden verdiği vaazlarının arasına reklam alarak da ilgi toplamıştı. Organ bağışıyla ilgili vaazlarıyla çok sayıda kişiyi organ bağışına yönelten ve 2011 yılında emekli olan Tilgen'in 20 gün önce rahatsızlanarak, gittiği hastanede yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine koronavirüs tedavisine alınan Tilgen, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Celal Tilgen, Malatya Şehir Mezarlığı'nda sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. Ölüm haberinin ardından çok sayıda seveni, 'Şeker Hoca'nın mezarına giderek, dualar okudu.

'ŞAKA YAPARAK, CAMİYE TEŞVİK EDERDİ'Şeker İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Nuri Murat, 40 yıla yakın süredir 'Şeker Hoca'yı tanıdığını belirterek, "Çok sosyal ve aktif bir hocamızdı. Emeğiyle çalışan, cemaati camiye sevdiren, camiye küstürmeyen, mütevazı, alçak gönüllü bir hocamızdı. Cemaati hoşgörülü şaka yaparak, camiye teşvik ederdi. Malatya'nın renkli simalarından biriydi, kaybettiğimiz için üzgünüz" diye konuştu.Nuri Murat, 'Şeker Hoca' lakaplı Celal Tilgen'in, vaazlarını, ülke gündemini takip edip verdiğini dile getirerek, "Domuz gribinin yaygın olduğu dönemde maske takarak, farkındalık oluşturmuştu. Organ nakliyle ilgili verdiği vaazlar sonrası 600 kişi organ bağışında bulunmuştu" dedi.