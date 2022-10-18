Son Dakika | MALATYA'DA SİLAH KAÇAKÇILIĞI OPERASYONUNDA 8 TUTUKLAMA - Son Dakika
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Son Dakika | MALATYA'DA SİLAH KAÇAKÇILIĞI OPERASYONUNDA 8 TUTUKLAMA

18.10.2022 14:32

Son dakika haberler... Malatya'da, polis ekiplerince silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Malatya'da, polis ekiplerince silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Çalışmasını tamamlayan ekiplerin düzenlediği operasyonda 34 tabanca, 2 tüfek, 1071 mermi, 54 şarjör ve 36 silah parçası ele geçirildi, 11 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | MALATYA'DA SİLAH KAÇAKÇILIĞI OPERASYONUNDA 8 TUTUKLAMA - Son Dakika

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