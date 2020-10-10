Son dakika... Malatya'da silahlı kavga: 3 yaralı - Son Dakika

Son dakika... Malatya'da silahlı kavga: 3 yaralı
10.10.2020 16:32
Bir son dakika haberine göre Malatya'da küfürleşme meselesi yüzünden komşular arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Malatya'da küfürleşme meselesi yüzünden komşular arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Beydağı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şehit Bekir Altındağ Sokak'ta küfürleşme meselesi nedeniyle çıktığı öne sürülen olayda, açılan ateş sonucu A.S. Y.S. ile B.K. yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken, olayın şüphelileri ekipler tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili olarak başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA
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