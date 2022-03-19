Malatya'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Samanlı Mahallesi'nde K.F. ile M.T. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Pompalı tüfekle yaralanan K.F, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. K.F'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, şüpheli M.T'nin yakalanması için çalışma başlattı.