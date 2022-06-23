Son dakika gündem: 2 kişinin öldüğü husumetlilerin çatışmasında 7 şüpheliye tutuklama - Son Dakika
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Son dakika gündem: 2 kişinin öldüğü husumetlilerin çatışmasında 7 şüpheliye tutuklama

23.06.2022 11:26
Son dakika gündem: 2 kişinin öldüğü husumetlilerin çatışmasında 7 şüpheliye tutuklama

Son dakika haberleri... MALATYA'da, husumetli 2 grup arasında borç-alacak nedeniyle çıkan, 2 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı silahlı kavgada gözaltına alınan 12 şüpheliden 7'si tutuklandı.

MALATYA'da, husumetli 2 grup arasında borç-alacak nedeniyle çıkan, 2 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı silahlı kavgada gözaltına alınan 12 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Olay, cumartesi günü akşam saatlerinde, Yeni Hamam Mahallesi'nde meydana geldi. Akpınar Meydanı'ndaki kafede, mekanın işletmesiyle ilgili aralarında husumet bulunan 2 grup, konuşmak için bir araya geldi. Borç-alacak nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. 1 tüfek ve 5 tabancanın kullanıldığı kavgada Remzi Erşahin ile Halil Ulutaş hayatını kaybederken, 6 kişi ise yaralandı. Güvenlik güçleri, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Polis, olaya karışan 12 şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan 12 şüpheli, dün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 12 şüpheliden 7'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla 2'si ise savcılık kararıyla serbest bırakıldı.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: 2 kişinin öldüğü husumetlilerin çatışmasında 7 şüpheliye tutuklama - Son Dakika

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