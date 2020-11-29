İl Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kent merkezinde bulunan Soykan Meydanı, 15 Temmuz Millet Meydanı, Sivas Caddesi, Fuzuli Caddesi, Kışla Caddesi , İnönü Caddesi'nde drone ile denetim yaptı.

Malatya 'da polis ekipleri, drone kullanarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını denetledi.

Son Dakika › Güncel › Son dakika... Sokağa çıkma kısıtlaması drone ile denetlendi - Son Dakika

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