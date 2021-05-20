Son dakika! Malatya'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Son dakika! Malatya'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

20.05.2021 20:43
Son dakika! Malatya'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı, System.String[]

Son dakika habere göre MALATYA'da, jandarmanın düzenlediği operasyonda 123 parça tarihi eser ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

MALATYA'da, jandarmanın düzenlediği operasyonda 123 parça tarihi eser ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Battalgazi ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, belirledikleri şüphelilerin adresine operasyon düzenledi. Aramada, eski dönemlere ait olduğu belirlenen 120 gümüş sikke, 2 tarihi yüzük ve 1 tarihi obje niteliği taşıyan malzeme ele geçirildi. Operasyonla gözaltına alınan, ismi açıklanmayan 2 kişinin sorgulanmasına başlandı.


Son dakika! Malatya'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı
Son dakika! Malatya'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Malatya'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika


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