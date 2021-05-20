MALATYA'da, jandarmanın düzenlediği operasyonda 123 parça tarihi eser ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Battalgazi ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, belirledikleri şüphelilerin adresine operasyon düzenledi. Aramada, eski dönemlere ait olduğu belirlenen 120 gümüş sikke, 2 tarihi yüzük ve 1 tarihi obje niteliği taşıyan malzeme ele geçirildi. Operasyonla gözaltına alınan, ismi açıklanmayan 2 kişinin sorgulanmasına başlandı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika! Malatya'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika