MALATYA'da, yüksek faizle borç vererek tefecilik yapan 2 şüpheli, yakalanarak, gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yüksek faiz ile borç para vererek tefecilik yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Önceden belirlenen adreslere baskın yapan polis ekipleri, 2 şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda 84 bin 500 TL değerinde 50 post cihazı slipi, 14 farklı kişilere ait toplam 890 bin TL değerinde yazılı senet, 1 alacak-verecek ajandası ve 2 tapu fotokopisi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.Ayrıca polis ekipleri kaçakçılık yapanlara yönelik yapılan operasyonda 26 bin 400 dolu ve 14 bin 200 boş makaron ile 2 bin 790 deste sigara sarma kağıdı ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişiye ise yasal işlem yapıldı.