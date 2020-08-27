Son dakika... Malatya'da toplu taşıma araçları dezenfekte edildi - Son Dakika

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında otobüs ve otobüs durakları dezenfekte edildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yolcu otobüsleri ve duraklarının dezenfekte edildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MOTAŞ Genel Müdürü Cemal Erkoç, kentte toplu taşıma araçlarında temizlik ve dezenfekte çalışmalarının düzenli yapıldığını bildirdi.

Vatandaşlara daha kaliteli ve hijyenin hizmet sunmayı hedeflediklerini aktaran Erkoç, "Gerek trambüs araçlarımızda gerekse otobüslerimizde her gün dezenfekte işlemlerini yapıyoruz. Yine duraklarımızda gerekli temizlik ve dezenfekte çalışmalarını gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.