Malatya'da trafik kazası sonucu alev alan kargo kamyonunun kasası itfaiye ekiplerince söndürüldü.
U.E. yönetimindeki 06 CEO 362 plakalı kargo kamyonu, D-300 karayolunun, Darende ilçesi Balaban Mahallesi mevkisinde refüjdeki elektrik direğine çarptı.
Kamyonun kasasına devrilen sokak lambası nedeniyle kargolar alev aldı. Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Kaza sonrası D-300 karayolu kısa süreliğine ulaşıma kapatıldı. Devrilen elektrik direklerinin kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı.
Hafif yaralanan sürücü U. E. ve A.A, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika! Malatya'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika