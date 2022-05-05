Malatya'da iki otomobille bir hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Yeşilyurt ilçesi Gündüzbey Mahallesi mevkiinde R.Y. idaresindeki 34 SD 7438 plakalı otomobil, F.K. yönetimindeki 52 AR 393 plakalı otomobil ve H.Ş'nin kullandığı 44 ET 666 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada yaralanan R.Y, Z,Ş, O.Ş, ile H.Ş, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Trafik ekipleri yolda güvenlik tedbiri aldı.

Öte yandan hastanede tedavi altına alınan yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.