Son dakika... Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika

MALATYA'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ile yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreste yapılan aramada; 37 gram metamfetamin, 2 gram bonzai, 7 hap, 1 ruhsatsız tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirilirken, 1 şüpheli de gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
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