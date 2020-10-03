Son dakika! Malatya'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Malatya'da düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ile ruhsatsız silah ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Battalgazi ilçesi Hasırcılar Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurdukları bir araçta narkotik köpek ile arama yaptı.

Ekipler, 5 gram metamfetamin, 10 gram kubar esrar, 4 uyuşturucu hap, 3 uyuşturucu madde kullanma aparatı, ruhsatsız bir av tüfeği, 14 av tüfeği mermisi, 25 tabanca mermisi, bir kasatura ile 3 bıçak ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan M.V, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecek.