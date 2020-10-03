Malatya'da düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ile ruhsatsız silah ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Battalgazi ilçesi Hasırcılar Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurdukları bir araçta narkotik köpek ile arama yaptı.
Ekipler, 5 gram metamfetamin, 10 gram kubar esrar, 4 uyuşturucu hap, 3 uyuşturucu madde kullanma aparatı, ruhsatsız bir av tüfeği, 14 av tüfeği mermisi, 25 tabanca mermisi, bir kasatura ile 3 bıçak ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan M.V, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecek.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 12:43 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika! Malatya'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika