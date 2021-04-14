Son dakika! Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Malatya 'da torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

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