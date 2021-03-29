Son dakika... Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Son dakika... Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
29.03.2021 20:47
Son dakika gelişmesine göre Malatya'da "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Malatya'da "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Gözaltına alınan şüphelinin üst aramasında 38,5 gram metamfetamin, 12 gram esrar ve 4 yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.
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