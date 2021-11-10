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Son dakika... MALATYA'DA ZİNCİRLEME KAZA 6 YARALI - Son Dakika

Son dakika... MALATYA'DA ZİNCİRLEME KAZA 6 YARALI

10.11.2021 22:34
Son dakika... MALATYA'DA ZİNCİRLEME KAZA 6 YARALI

Son dakika haberlerine göre MALATYA'da, hafif ticari araç, servis minibüsü ve yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı.

MALATYA'da, hafif ticari araç, servis minibüsü ve yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Cevatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Turgut Özal Bulvarı üzerinde ilerleyen Abdulkadir S. yönetimindeki 44 ACT 895 plakalı servis minibüsü, Volkan P. yönetimindeki 44 FK 772 plakalı yolcu otobüsü ve Mehmet Ö. idaresindeki 44 AJ 620 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada araç sürücüleri Abdulkadir S. ile Volkan P. ve araçlarda bulunan Taner K., Dilek Ç., Gültekin A., Gökhan O. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sıkıştığı araçlardan itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak, sağlık görevlilerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan sürücü Abdulkadir S.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, diğer yaralıların ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Bir süre trafiğe kapanan yol araçların kaldırılmasıyla ulaşıma açıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Turgut Özal Bulvarı, İtfaiye, Tragger, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... MALATYA'DA ZİNCİRLEME KAZA 6 YARALI - Son Dakika


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