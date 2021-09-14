Malatya'da 15 dakika arayla meydana gelen 2 ayrı intihar girişimini polis engelledi - Son Dakika

Malatya'da 15 dakika arayla meydana gelen 2 ayrı intihar girişimini polis engelledi

MALATYA - Malatya'da 15 dakika arayla aynı noktada intihar girişiminde bulunan biri kadın 2 kişiyi polis engelledi.

Edinilen bilgilere göre, Malatya - Elazığ karayolu Buhara Bulvarı Adliye Kavşağı mevkiinde bulunan alt geçitte meydana gelen olaylarda ailevi sorunlarının bulunduğu ileri sürülen iki evliliğinde 3 çocuğu bulunan daha öncede bir süre kadın sığınma evinde kaldığı öğrenilen E.E. elindeki tornavida ile çıktığı beton bloklar üzerinde intihar girişiminde bulundu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, diğer taraftan da iletişime geçtikleri E.E.'yi bulunduğu yerden inmesi için ikna etmeye çalıştı. Bu arada alt geçit çift taraflı trafiğe kapatılırken, olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri de şahsın aşağıya atlama ihtimaline karşın yol üzerinde minder açtı.

Yaklaşık 30 dakika süren çalışmalar sonrasında ikna olan E.E. bulunduğu yerden alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk olaydan 15 dakika sonra aynı noktada bir intihar girişimi daha meydana gelirken, isminin K.Z. olduğu öğrenilen genç polis ekiplerinin ikna çabalarına kısa sürede yanıt vererek bulunduğu yerden indi.

Her iki olayla da ilgili inceleme başlatıldı.