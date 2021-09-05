Malatya'da dün gece saatlerinde bir ekmek fırında meydana gelen patlamaya ilişkin yapılan açıklamada, patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğuna dair herhangi bir bulguya rastlanmadığı belirtildi.

Konuyla ilgili olarak doğalgaz dağıtıcısı firma tarafından yapılan yazılı açıklamada," Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, 5 Eylül Pazar günü gece geç saatlerde meydana gelen patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğuna dair haberlerin yer almasından sonra bilgilendirme yapma ihtiyacı doğmuştur. Battalgazi ilçesi, Saray mahallesinde bulunan bir fırında meydana gelen patlama sonrasında ekiplerimiz olay yerine ivedilikle intikal ederek tüm güvenlik önlemlerini almış ve yapılan incelemelerde patlamanın doğal gaz kaynaklı olabileceğine dair herhangi bir kaçak ya da sorun bulunmadığı anlaşılmıştır. Doğal gazla ilgili olmayan ve diğer sebeplerin araştırıldığı patlamayla ilgili hazırlanan Polis ve İtfaiye raporlarında incelemenin sürdüğü belirtilmiştir. Yaşanan kazada herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmaması sevindiricidir. Meydana gelen maddi hasarlı patlamadan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." denildi - MALATYA