Son Dakika | Malatya'daki trafik kazalarında 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son Dakika | Malatya'daki trafik kazalarında 4 kişi yaralandı

03.07.2022 21:44
Son Dakika | Malatya'daki trafik kazalarında 4 kişi yaralandı

Son dakika haber... Malatya'nın Kale, Doğanşehir ve Darende ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 4 kişi yaralandı.

Malatya'nın Kale, Doğanşehir ve Darende ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 4 kişi yaralandı.

L.B. (64) idaresindeki 44 PC 904 plakalı otomobil Malatya- Elazığ kara yolu Kale ilçesi İzollu Yem Fabrikası civarında şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak ambulansla Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.

Ş.D. (68) yönetimindeki 25 FP 394 plakalı kamyonet ile R.G. (59) idaresindeki 44 HD 545 plakalı otomobil, Adıyaman-Malatya kara yolu Doğanşehir ilçesi Sürgü Reşadiye Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada, otomobilde bulunan S.G. (45) yaralandı. Yaralı, ambulansla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Darende ilçesi Darıca Mahallesi Elbistan yol ayrımında ise sürücüsü öğrenilemeyen 44 AHB 157 plakalı otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 2 kişi hafif yaralandı.

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Kaynak: AA

Doğanşehir, Darende, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | Malatya'daki trafik kazalarında 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Son Dakika | Malatya'daki trafik kazalarında 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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