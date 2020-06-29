Son dakika... Malatya dernek ve STK'ları 3 ilde TFF'yi protesto edecek - Son Dakika

Son dakika... Malatya dernek ve STK'ları 3 ilde TFF'yi protesto edecek

Son dakika haberi: Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda oynadığı Fenerbahçe müsabakasında hakem Ali Şansalan'ın verdiği tartışmalı kararlara büyük tepki gösteren Yeni Malatyaspor'u, Malatyalı dernek ve STK'lar da yalnız bırakmayacak.

Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda oynadığı Fenerbahçe müsabakasında hakem Ali Şansalan'ın verdiği tartışmalı kararlara büyük tepki gösteren Yeni Malatyaspor'u, Malatyalı dernek ve STK'lar da yalnız bırakmayacak.

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Malatya çatısı altındaki dernek ve STK'ların yarın aynı saatte İstanbul, Ankara ve Malatya'da TFF önünde tepki bildirisi okuyacakları belirtildi.

Fenerbahçe müsabakasında Gökhan Töre ile Emre Belezoğlu arasındaki bir hava topu mücadelesinde gösterdiği sarı kartla futbol camiasının tepkisini çeken Ali Şansalan'ın hakemlik kariyerini bitirip düdük asması çağrısında bulunacağı bildirilen Malatyalı dernek ve STK'ların daha sonra ise tepki bildirisi okuyacakları ifade edildi.

Malatya'da Derebeyleri Taraftarlar Derneği'nin yarın saat: 10.00'da Eski Belediye önünden otobüslerle Türkiye Futbol Federasyonu'na hareket edeceği, 11.00'de de tepki bildirisi okunacağı belirtildi.

(İHA)

Türkiye Futbol Federasyonu, Ali Şansalan, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 16:32 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Malatya dernek ve STK'ları 3 ilde TFF'yi protesto edecek - Son Dakika

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