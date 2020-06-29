Son dakika... Malatya dernek ve STK'ları 3 ilde TFF'yi protesto edecek

Son dakika haberi: Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda oynadığı Fenerbahçe müsabakasında hakem Ali Şansalan'ın verdiği tartışmalı kararlara büyük tepki gösteren Yeni Malatyaspor'u, Malatyalı dernek ve STK'lar da yalnız bırakmayacak.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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