Son Dakika! Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Son Dakika! Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem

03.08.2023 08:16

Son dakika! Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'ın aktardığı veriye göre saat 07.56'da Malatya'nın Pütürge ilçesinde 7.04 kilometre derinliğinde ve 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de kısa süreli hissedildi. İlk belirlemelere göre can kaybı ya da hasara yol açmayan deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

DATÇA AÇIKLARINDA DA DEPREM MEYDANA GELDİ

Sabaha karşı da Muğla sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.18'de merkez üssü Datça açıkları olan 4,3 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı. Datça'ya 224,61 kilometre mesafede meydana gelen deprem, yerin 6,94 kilometre derinliğinde kaydedildi.

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Son Dakika Güncel Son Dakika! Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika! Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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