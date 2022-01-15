AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya Adalet Sarayının, 2022 yılı Adalet Bakanlığı yatırım programına alındığını bildirdi.

Çalık'ın iletişim ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, AK Parti Malatya Daraltılmış İl Danışma Meclisi Toplantısında konuşan Çalık, kentteki mevcut adliye binasının yetersiz olduğundan dolayı yenisinin yapılacağını belirtti.

Adliye binanın yetersizliğinden dolayı farklı binalarda hizmet verildiğini aktaran Çalık, Yeşiltepe'deki eski askeri hastanenin bulunduğu alanda yerel mimariye uygun olacak şekilde yeni adalet sarayının yapılacağını aktardı.

Adalet Sarayının yaklaşık 150 bin metrekare kapalı alan üzerine inşa edileceğini ve adalet hizmetlerinin verimli şekilde yürütülmesinin sağlanacağını kaydeden Çalık, vatandaşlara daha uygun imkanlar ile hizmet edilebileceğini ifade etti.

Toplantıda Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ü arayan Çalık, Bakan Gül'e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Malatya'ya dört dörtlük, Türkiye'nin en güzel Adalet Sarayından birini kazandıracaklarını belirterek, "Malatya her şeyin en güzeline layık. Adalet Sarayı binamızı yatırım programına aldık. Hayırlı olsun." ifadelerin kullandı.

Çalık, Adalet Sarayının yatırım programına alınmasından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e teşekkür etti.