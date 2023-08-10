Son Dakika: Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.3 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, yerin 7 kilometre derinliğinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yüzeye yakın sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Büyük korku yaşayan vatandaşlar panikle sokaklara indi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bildirilmedi.
Dün 4.4 ile sallanan Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir deprem daha gerçekleşti. Saat 20.48'te 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirtti.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.2 olarak duyurdu. Kandilli depremin merkez üssünü İkice-Yeşilyurt olarak duyururken, sarsıntının yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldiğini belirtti.
Yüzeye yakın sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.
Depremle ilgili AFAD'dan açıklama geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Malatya ili Yeşilyurt ilçesinde saat 20.48'de 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan yaptığı açıklamada, "Şiddetli bir şekilde hissettik. Şu ana kadar olumsuz bir durum yok." dedi.
Canlı yayında son durumu aktaran Malatya Valisi Hulusi Şahin, Battalgazi ilçesinde bir metruk binanın yıkıldığını, bazı vatandaşların da balkondan atladığını belirterek şunları söyledi: "İletişimde bir sıkıntı yok. Şu anda taramalarımız devam ediyor. Battalgazi ilçemizde Galip Demirel Caddesi'nde bir metruk binanın yıkıldığı ihbarını aldık. Yoldan geçen çocuğumuza enkaz parçaları değmiş, ayağında bir kırık meydana gelmiş. Onu hastaneye intikal ettirdik. Bunun dışında birkaç tane balkondan atlama vakası var. Onun dışında yıkılan binamız yok. Saha taramalarımız devam ediyor.
Oldukça şiddetliydi. Hepimiz çok net şekilde hissettik. Vatandaşlarımız sokaklara çıktılar şu anda sokaklardalar. Süresi de kısa değildi."
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da Twitter hesabındaki paylaşımında şu açıklamayı yaptı: "Malatya İli Yeşilyurt ilçesinde saat 20.48'de 5.3 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."
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