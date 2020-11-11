Son dakika... Malatya polisinden bin fidan - Son Dakika

Son dakika... Malatya polisinden bin fidan

11.11.2020 13:21
Son dakika... Malatya polisinden bin fidan, System.String[]

Son dakika haberine göre Türkiye genelinde yürütülen "Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyasına destek amaçlı Malatya Emniyet Müdürlüğü tarafından Özel Harekat Bölge Müdürlüğü'nün bulunduğu alana bin adet fidan dikildi.

Türkiye genelinde yürütülen "Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyasına destek amaçlı Malatya Emniyet Müdürlüğü tarafından Özel Harekat Bölge Müdürlüğü'nün bulunduğu alana bin adet fidan dikildi.

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Bulgurlu Mahallesindeki Özel Hareket Bölge Müdürlüğü'nün bulunduğu alana bin fidan dikimi gerçekleştirildi. Fidan dikim töreninde konuşan Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, "Bildiğiniz üzere Türkiye genelinde geçen yıl başlatılan 11. Ayın 11'i saat 11.11 gece geleceğe nefes kampanyası adı altında düzenlenen kampanyaya bizde emniyet teşkilatı olarak kurulmakta olan gelecekte bölgede çok faydalı olacağını değerlendirdiğimizde Özel harekat bölge müdürlüğümüzün alanında bin fidan dikerek bu kampanyaya katıldık. Gerek sağlık anlamında, gerek temiz hava anlamında ve gerek doğal ve tabii afetleri koruma anlamında gerekse estetik güzellik anlamında yeşilin doğanın ağacın faydaları saymakla bitmez. Bizde bizden öncekiler belki şanslıydı daha yeşil ülkede yaşıyorlardı. Gelecekte neslimizin de daha sağlıklı ve yeşillikler içerisinde yaşaması için düzenlenen kampanya son derece yerinde bir kampanya. Biz de meslektaşlarımızla katkı sağlamak maksadıyla bu kampanyaya katıldık. Umarım gelecek için güzel bir ülke için güzel neslimiz için güzel bir gelecek için geleceğe öngörüldüğü gibi geleceğe nefes olur" dedi.

Alana toplamda 150 bin fidan dikimi yapılacağını da belirten Dağdeviren, "Özel Hareket Bölge Müdürlüğünün bulunduğu alana ağaç dikim devam edecek bu kapsamda yaklaşık 150 bin ağaç dikimi yapılacak inşallah önümüzdeki yıl burası yemyeşil bir alan görürüz" diye konuştu. - MALATYA

Son dakika... Malatya polisinden bin fidan
Son dakika... Malatya polisinden bin fidan
Son dakika... Malatya polisinden bin fidan

Emniyet Müdürlüğü, Özel Harekat, Türkiye, Malatya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Malatya polisinden bin fidan - Son Dakika


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