Son dakika! Malatya Ticaret Borsası

Son dakika ekonomi haberi... Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 16-21,27 liradan satıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için yapılan başvuru reddedildi

AB temsilcisi ile basın açıklaması yapan Çavuşoğlu'nun patlattığı espiri salonu kahkahaya boğdu

Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi

Dijital Türkiye Platformları üzerinden alınan barkodlu belgeler resmi belge sayılacak

Alman Ordusu, köpeklere koronavirüslü insanları tespit etmeleri için eğitime başladı

CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, makam odasının kapısını söktürdü

Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti

13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi

Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı

2 kişiyi öldürdükten sonra börekçide yakalanan caninin kara listesinde bir kişinin daha olduğu ortaya çıktı

18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar

Son dakika: Türk Eximbank, ilk kez yabancı bir kuruluşa garanti sağladı

Ankara'nın ardından Van'da da eylem ve etkinlikler 15 gün yasaklandı

İstanbul'un göbeğinde güpegündüz sevgili şiddeti! Karnından ve baldırından yaraladı

Oltayla bile balık tutulamayan çayda çıplak elle balık tutuyor