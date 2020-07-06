Son dakika! Malatya Ticaret Borsası
Son dakika ekonomi haberi... Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 16-21,27 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 16-21,27 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuru kayısı
| Kg
|16,00
|21,27
|2 nolu şekerpare kayısı
| Kg
|18,50
|18,50
|Sanayi tipi yaş kayısı
| Kg
|2,15
|2,15
Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 16:55 Kaynak: AA
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