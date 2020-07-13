Son Dakika | Malatya Ticaret Borsası
Son dakika habere göre Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 28 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 28 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu kayısı
| Kg
|28,00
|28,00
|Kuru kayısı
| Kg
|18,02
|25,04
|1 nolu şekerpare kayısı
| Kg
|22,50
|22,50
Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 16:39 Kaynak: AA
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