Son dakika: Malatya ve Şanlıurfa'da eş zamanlı uyuşturu operasyonu - Son Dakika

Son dakika: Malatya ve Şanlıurfa'da eş zamanlı uyuşturu operasyonu

03.11.2020 16:15
Son dakika: Malatya ve Şanlıurfa'da eş zamanlı uyuşturu operasyonu, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Malatya ve Şanlıurfa'da eş zamanlı olarak gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 2 kilo 124 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili 2 zanlı gözaltını alındı.

Malatya ve Şanlıurfa'da eş zamanlı olarak gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 2 kilo 124 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili 2 zanlı gözaltını alındı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Malatya'nın Doğanşehir ilçesi ve Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon sonucu 2 kilo 124 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. A.G. ve M.Ü. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

A.G. ve M.Ü. isimli zanlılar haklarında TCK 188 suçundan işlem yapılarak adli makamlara sevk edildi. - MALATYA

Son dakika: Malatya ve Şanlıurfa'da eş zamanlı uyuşturu operasyonu

Uyuşturucu, Şanlıurfa, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Malatya ve Şanlıurfa'da eş zamanlı uyuşturu operasyonu - Son Dakika


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