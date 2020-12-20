Son dakika... Malatya'ya 246 milyon liralık yatırım - Son Dakika

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya'da mevcut havalimanı alanına inşa edilecek yaklaşık maliyeti 246 milyon lira tutarında yıllık 2,5 milyon yolcu kapasiteli yeni terminal binasının ihalesinin sonuçlandığını ve iki yıl içerisinde hizmete gireceğini bildirdi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, devletin Doğu Anadolu Bölgesine yatırımı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde de hız kesmediği belirtildi.

Bölgenin ihracat lideri Malatya'nın ticaret faaliyetlerini daha da hareketlendirecek 2,5 milyon yolcu kapasiteli havalimanı terminal binası için ilk adım atıldığı ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yapım ihalesinin sonuçlandığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Öznur Çalık, Organize Sanayi Bölgeleri ile kaliteli işgücü yaratmaya devam eden ve Türkiye ekonomisine önemli katkı sağlayan Malatya'da, hava yolu ulaşımına yönelik yolcu talebinin giderek yükseldiğini ve mevcut terminalin kapasitesinin yetersiz olduğunun tespit edildiğini belirtti.

Yeni havalimanı terminal binasının kent ve bölge için önemli bir hizmeti yerine getireceğini aktaran Çalık, "Malatya'mıza yaklaşık maliyeti 246 milyon lira olan 26 bin 765 metrekare büyüklüğünde 2,5 milyon yolcu kapasiteli yeni bir terminal binasını kazandırıyoruz. Yapım ihalesi sonuçlandı ve yüklenici firma önümüzdeki günlerde şantiyesini kurarak mevcut terminal binasının yanında inşaat çalışmalarına başlayacak." ifadesini kullandı.

Çalık, inşaatın 2022 yılı sonunda tamamlanacağını aktararak, şunları kaydetti:

"Sadece terminal binası yapmakla kalınmayacak, 2 bin 495 metrekare büyüklüğünde Isı ve Güç Merkezi Binası, 112 metrekare Apron Bariyer Binası, Havalimanı Giriş Nizamiye Binası, Havalimanı İç Bağlantı Yolları, otopark, arıtma tesisi ve 48 bin 900 metrekarelik Apron ve Yer Hizmetleri Araç Sahası da inşa edilecek ve iki yıl içerisinde hizmete girecek inşallah."

Çalık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na ve DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin'e de teşekkür etti.