Malazgirt Kaymakamı Demirer yeni tip koronavirüs denetimi yaptı - Son Dakika

Muş'un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçedeki işyerlerinde denetim yaptı.

İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Uysal ve İlçe Emniyet Müdürü İlker Eşki ile birlikte hafta sonları kısıtlamaları kapsamında açık işyerlerinde denetim yaptı.

Kaymakam Demirer, denetimlerde sosyal mesafe, maske ve eldiven kullanımına dikkat edilmesi, çalışanların ve müşterilerin ürünlere asgari düzeyde temas etmeleri ve işyerlerinde hijyen kurallarına uyulması konularında uyarılarda bulundu.