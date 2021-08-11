Son dakika haberleri! Malazgirt Savaşı alanının tespiti çalışmalarında ok ve mızrak uçları ile savaş aletleri bulundu - Son Dakika

Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Savaşı'nın yapıldığı alanın tespiti amacıyla yürütülen kazı çalışmalarında ok ve mızrak uçları ile çeşitli savaş aletleri bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izniyle Ahlat Müze Müdürlüğü başkanlığında, Muş Alparslan ve Muğla Sıtkı Koçman üniversitelerinin iş birliğiyle geçen yıl başlatılan "Malazgirt Savaş Alanının Tespiti, Tarihi ve Arkeolojik Yüzey Araştırma Projesi" devam ediyor.

Muş Valiliği ve Malazgirt Kaymakamlığının desteklediği proje kapsamında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Çevik'in bilimsel danışmanlığında 10 üniversiteden 35 akademisyen, savaşın yaşandığı yerin tespit edilmesi amacıyla 3 noktada kazı çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Gülkoru köyü ile Malazgirt arasındaki 12 kilometrelik ovada çalışma yapan kazı ekibi, Malazgirt Savaşı'nda kullanıldığı değerlendirilen ok ve mızrak uçları ile çeşitli savaş aletleri buldu.

"Savaşın noktasal olarak nerede yapıldığını ortaya koymak istiyoruz"

Prof. Dr. Çevik, AA muhabirine, proje kapsamında bu yılın 2. etap çalışmalarına başladıklarını ve farklı bölgelerde kazıların yapıldığını söyledi.

Özellikle savaş alanı denilen Malazgirt ile Süphan Dağı arasındaki yaklaşık 150 kilometrekarelik alanda belirlenen noktalarda yüzey araştırması yürüttüklerini aktaran Çevik, şunları kaydetti:

"Bu proje Malazgirt Savaşı'nın noktasal olarak nerede yapıldığını, gerçek zaman ve mekanda ortaya koymanın yanı sıra aynı zamanda ülkemizde yeni bir alan olan savaş arkeolojisinin yönteminin metodolojisini kurmayı amaçlamaktadır ama bu yıl daha çok savaşın ve çeşitli aşamalarının geçtiğini düşündüğümüz, savaşa ait objeler, ok uçları, mızrak, kılıç ne bulabilirsek onlara ilişkin çalışmalar yürütüyoruz. Bu çerçevede manyetik tarama yöntemi ile ovada tespit ettiğimiz yerlerde yüzey araştırması neticesinde çıplak gözle elde ettiğimiz ok uçları, mızrak uçları gibi çeşitli savaş objeleri, döneme ait sikkeler var. Tabi savaşı belgelemek amacıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz."

"Savaş materyalleri tespit ettik"

Yüzey araştırmalarında uzmanların bilimsel olarak savaşın izi olabileceğini düşündükleri objelere dönük çalışma yaptığını belirten Çevik, şu bilgileri verdi:

"Çalışmalar kapsamında çok sayıda ok ve mızrak ucu gibi savaşa ait savaş materyali tespit ettik. Bu sene yürüteceğimiz sondaj kazılarıyla bunu artırmayı ve yerinde belgelemeyi planlıyoruz. Bunun, metodolojik anlamda çalışmalarımıza önemli bir akademik değer katacağını düşünüyoruz. Bu yıl yürüttüğümüz çalışmalarımızın, savaşın geçtiği alanda jeoradar yöntemiyle bu objeleri artırmaya ve doğrudan savaşın cereyan ettiği alanları noktasal olarak tespit etmeye dönük hedeflerimize hizmet etmesini bekliyoruz. Bu buluntuları tespit ettiğimiz yer, çok geniş ve savaşın geçtiğini düşündüğümüz alandır. Bu proje yaklaşık 150 kilometrekarelik bir alanı ihtiva ediyor. Savaşın Gülkoru köyü ile Malazgirt arasındaki yaklaşık 12 kilometrelik ovada cereyan ettiğini düşünüyoruz. Savaşa ait objeler de ve ilk yüzey araştırmamız da bu alanın çeşitli bölgelerinde yer alıyor."

Anadolu'yu Türk yurdu yapan zafer

Büyük Selçuklu Hükümdarı Alparslan komutasındaki 50 bin kişilik Türk ordusu ile İmparator IV. Romen Diyojen komutasındaki 200 bin kişilik Bizans ordusu 26 Ağustos 1071 tarihinde Muş'un Malazgirt ovasında karşı karşıya geldi.

Asker sayısı çok az olmasına rağmen Sultan Alparslan'ın zaferi ile sonuçlanan Malazgirt Meydan Muharebesi, Türklere Anadolu'nun kapılarını kesin olarak açmasıyla bilinir.