Muş'un Malazgirt ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde uzaktan eğitime katılma imkanı olmayan öğrencilerin faydalanacağı Eğitim Bilişim Ağı (EBA) destek noktaları hizmete açıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, yaptığı açıklamada, 4 okulda açılan EBA destek merkezlerinin eğitime hazır olduğunu söyledi.
Kaya, teknolojiye erişim eksikliği ve internet sorunu yaşayan öğrencilerin destek merkezlerinden faydalanabileceğini kaydetti.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 13:29 - Kaynak: AA
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