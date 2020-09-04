Muş'un Malazgirt ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim yapıldı.

Belediye Başkanı Cengiz Altın ve İlçe Sağlık Müdürü Doktor Şeyma Görçin Karaketir'in de katıldığı denetimlerde vatandaşlar sosyal mesafe, maske ve hijyen konularında uyarıldı.

Başkan Altın, yaptığı açıklamada, salgın sürecinde hayatın bir parçası olan maske kullanımının alışkanlık haline getirilmesi gerektiğini söyledi.

Altın, "İlçemizde salgın sürecini başarılı bir şekilde yürüttüğümüze inanıyorum. Salgın süreci boyunca özveriyle çalışan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum." dedi.