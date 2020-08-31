Son dakika... Malezya'da Bağımsızlık Günü Kovid-19 salgını gölgesinde kutlandı - Son Dakika

KUALA Malezya'da 31 Ağustos Bağımsızlık Günü kutlamaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu yıl ilk defa vatandaşların katılımı olmadan kutlandı.

63. Bağımsızlık Günü'nün teması, Kovid-19 salgınıyla mücadeleye vurgu yapmak için "Sorumlu Malezya" olarak belirlendi.

Her sene başkent Kuala Lumpur'un Bağımsızlık Meydanı'ndaki stadyumda düzenlenen gösteri, virüs nedeniyle bu yıl iptal edilirken, halkın katıldığı Bağımsızlık Yürüyüşü de yapılmadı.

İdari başkent Putrajaya'nın Kahramanlar Meydanı'nda düzenlenen ve Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah, Başbakan Muhyiddin Yasin ve bakanların konuşma yaptığı resmi törene, sınırlı sayıda devlet memuru sosyal mesafe içinde katılım sağladı.

Malezya Kralı'ndan hukukun üstünlüğü vurgusu

Sultan Abdullah, konuşmasında Malezya'nın temel ilkelerine vurgu yaparak, "Bağımsızlığımızda ilan edilen beş temel ilkemiz, farklı ırk, din, kültür ve dillere sahip toplumumuzun huzur ve birlik içinde nasıl yaşayabileceğinin en güzel formülüdür." dedi.

Malezya'nın muasır ve gelişmiş bir ülke olarak kalması için adaletin önemine dikkati çeken Sultan Abdullah, "Hukukun üstünlüğü ilkesine bütün vatandaşlarımız, rütbe ve unvanı ne olursa olsun saygı göstermelidir." şeklinde konuştu.

Başbakan Muhyiddin Yasin ise Malezya'nın vatandaşlarına kaliteli bir yaşam sunması için gelişmeye devam etmesi gerektiğinin altını çizerek, "Allah'a şükür bugün ekonomimiz büyümekte, salgından etkilenen 15 milyon çalışan işlerinin başına dönmektedir. Ekonomi sektörünün salgın nedeniyle kötü etkilendiğini görüyoruz ama en kısa zamanda ekonomik iyileşme sürecine gireceğimizden gayet eminim." ifadelerini kullandı.

Hükümetin salgın zamanında sıkı tedbirler alarak Kovid-19'u kısa zamanda kontrol altına aldığını belirten Muhyiddin, "Sorumlu Malezya teması ışığında bütün vatandaşlarımızı, birbirlerinin sağlığını gözeterek Bağımsızlık Günü'nü yaşamaya davet ediyorum." dedi.

Malezya'nın diğer eyaletlerinde düzenlenen Bağımsızlık Günü kutlamaları da vatandaşların katılımı olmadan yerel idarecilerin katılımıyla gerçekleşti.

Türkiye'den Malezya'ya Bağımsızlık Günü tebriği

Öte yandan Türkiye Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçiliği, Malezya'nın 63. Bağımsızlık Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığının mesajında, "Kardeş Malezya'nın Bağımsızlık Günü'nü en kalpten dileklerle kutluyoruz. Önümüzdeki yıllarda Türkiye-Malezya ilişkilerini daha da geliştirme konusunda kararlıyız." değerlendirmesine yer verildi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran da Twitter hesabında yaptığı paylaşımda Türkçe, İngilizce ve Malayca, "Dost ve kardeş ülke Malezya'nın bağımsızlık günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Türk Büyükelçiliğinin sosyal medya paylaşımında da İngilizce ve Malayca, "Bağımsızlık günün kutlu olsun Malezya!" mesajı yer aldı.