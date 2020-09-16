Son dakika! Malezya'da kaybolan telefonundan maymun selfiesi çıktı - Son Dakika

Son dakika! Malezya'da kaybolan telefonundan maymun selfiesi çıktı

Son dakika haberleri... Malezya'da kaybolan telefonundan maymun selfiesi çıktıMalezya, (DHA) ? Malezya'da yaşayan Zackrydz Rodzi adlı kişi, kaybolan ve ertesi gün ormanlık alanda bulduğu telefonunun galerisine girdiğinde maymun selfie'ileri, ağaç fotoğraflarıyla karşılaştı.

Malezya'da kaybolan telefonundan maymun selfiesi çıktı

Malezya, (DHA) ? Malezya'da yaşayan Zackrydz Rodzi adlı kişi, kaybolan ve ertesi gün ormanlık alanda bulduğu telefonunun galerisine girdiğinde maymun selfie'ileri, ağaç fotoğraflarıyla karşılaştı.

Malezya'nın Johore eyaletine bağlı Batu Pahat bölgesinde yaşayan Zackrydz Rodzi (20) isimli bilgisayar mühendisliği öğrencisi, sabah uyandığında telefonunu evde bulamayınca çalındığını düşündü. Ancak eve hırsız girdiğine dair bir belirti bulamayan Rodzi, bahçede gördükleri maymundan şüphelendiklerini ve telefonunu çaldırdığında ormanlık alandan sesler geldiğini fark etti. Sesi takip eden genç öğrenci telefonunu çamurun içinde buldu. Telefonu alan kişi hakkında bir ipucu yakalamak için galeriyi açan Rodzi maymun selfie'leri, orman fotoğrafları ve maymunun telefonu ısırmaya çalıştığı anların videosuyla karşılaşırken, neye uğradığına şaşırdı.

Son dakika! Malezya'da kaybolan telefonundan maymun selfiesi çıktı

Malezya, selfie, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 16:10 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Malezya'da kaybolan telefonundan maymun selfiesi çıktı - Son Dakika

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