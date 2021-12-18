Malezya'da 3 araç ve bir tırın çarpıştığı kazada 8'i çocuk 10 kişi hayatını kaybetti.

Malezya'nın Selangor eyaletinde bulunan bir otoyolda 3 araç ve bir tırın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Selangor İtfaiye ve Kurtarma Müdürü Norazam Khamis kazayla ilgili yaptığı açıklamada, "Kazada zarar gören 17 kişiden 10'u hayatını kaybetti. Yaşamını yitirenlerden biri kadın, biri erkek ve 8'i çocuk" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan feci kazada kurtarma ekibi, kazazedelere ulaşmak için römorku vinçle kaldırmak zorunda kaldı. - KUALA LUMPUR